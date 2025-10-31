Articoli di Halloween contraffatti, maxi multe 

Le streghe le hanno viste quando i militari della Guardia di finanza hanno notificato i verbali. Ai commercianti che vendevano articoli farlocchi di Halloween, le Fiamme gialle hanno comminato multe fino a 25mila euro. Maschere, zucche e gadget privi del marchio di conformità europea Ce. Tremila articoli senza requisiti di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Arbatax. Il personale della compagnia, guidata dal tenente Leonardo Di Blasi, è entrato in azione nei giorni scorsi in alcuni centri del territorio, in concomitanza con la festa di Halloween in vista della quale i militari hanno intensificato le attività di controllo a prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Gli articoli sequestrati sono in parte composti da dispositivi collegabili alla corrente elettrica e in quanto tali ulteriormente pericolosi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei consumatori. I titolari degli esercizi commerciali in cui sono stati sequestrati gli articoli sono stati segnalati alla Camera di commercio di Nuoro. L’azione della compagnia testimonia l’attenzione verso il controllo economico del territorio e il monitoraggio delle attività che presentano profili di rischio per la tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole del mercato. (ro. se.)

