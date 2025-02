Artic Lapland, Ledda rimonta e conclude 31° 

Bicchiere mezzo pieno per Valentino Ledda, che al debutto al 60º Artic Lapland Rally, 2º round del Campionato Finlandese, ha chiuso 31º assoluto e 8º tra le Rally3. Per il 17enne di Burgos, navigato da Danilo Fappani, era la 3ª gara sul ghiaccio e la 2ª sulla Clio Rally3 contando anche il Ralli Kuopio di 15 giorni fa (ritiro dopo 7 km). «Venerdì avevamo iniziato bene, nella 1ª prova prendevo 2” a km, nella 4ª soltanto uno», ha spiegato Valentino. Ma dopo aver chiuso 15º quella 4ª speciale, risultato che gli era valso il momentaneo 19º assoluto tra 136 vetture guidate al 95% da quotati piloti nati e cresciuti tra i ghiacci, l’errore. «Sono finito sulla neve per mancata aderenza, stavolta a velocità davvero contenuta, ma sono potuto ripartire solo ieri mattina». Ledda e Fappani, pagato dazio col Super rally e scivolati al 66º posto, hanno puntato su costanza, lucidità e determinazione e, nonostante problemi a cambio, motore ed elettronica, hanno scalato la classifica, col 17º tempo nell’ultima prova. «Voglio fare meglio già dalla prossima su ghiaccio», ha concluso il talentuoso pilota da Rovaniemi, città di Babbo Natale, che di certo gli ha donato la consapevolezza che saper amministrare il vantaggio e la propria forza fa la differenza.

