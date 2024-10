Arti visive e figurative, musica e reading Mostra dell’Intercral alla Cittadella dei musei 

Sarà inaugurata domani alle 17 nella sala mostre della Cittadella dei musei, in piazza Arsenale, la 24ª mostra di Arti visive e figurative organizzata da Intercral Sardegna in collaborazione con il circolo ricreativo dell’Università.

Per una settimana, fino al 20 ottobre, sarà possibile visitare le opere, realizzate con diverse tecniche, dei 24artisti partecipanti dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle19.La manifestazione, curata dal “settore arte e cultura” dell’Intercral Sardegna, presenta al suo interno anche uno spazio dedicato al “settore iniziative sociali” dell’Intercral Sardegna .

Durante lo svolgimento della manifestazione saranno premiati i vincitori del 16° concorso di poesia “Leggete? Si, grazie!!” organizzato dal settore arte e cultura.

Nel periodo di apertura e chiusura della mostra sono previste serate con interventi culturalie musicali. All’inaugurazione si esibirà il coro Cruc dell’Università direttodalla maestra Patrizia Burgio; domenica è in programma un pomeriggio musicale dedicatoa Fabrizio De Andre’, con Gesuino Milia alla chitarra e Angelo Porcu voce narrante;venerdì 18 ottobre è prevista, invece, una tombola poetica a cura di Angelica Piras e Alessandra Porru;sabato 19 ottobre ci sarà la premiazione del 16° concorso di poesia in compagnia delsassofonista Andrea Morelli; domenica chiusura della mostra: in programma un concerto con lettura con Chiara Vittone all’arpa.

RIPRODUZIONE RISERVATA