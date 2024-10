Arti tradizionali, domani torna Pratzas 

Riappropriarsi delle tradizioni culturali e musicali dell’Isola. È solo uno degli obiettivi di “Pratzas, percorsi delle arti tradizionali in città”, la rassegna che vede protagoniste le principali arti musicali e poetiche della tradizione sarda, la danza popolare e gli antichi strumenti musicali. Appuntamento da domani fino a domenica alle 20 alla Corte del Lazzaretto per una serie di incontri all’insegna di “poesia, cantus, mùsica e ballus”.

La seconda edizione sarà suddivisa in tre serate. L’inaugurazione di venerdì verrà dedicata al canto a tenore e al ballo con artisti come il Tenore Nulese di Nule. Nella seconda saranno protagonisti la poesia con i poetas a mutetus, il canto e il ballo. Chiuderanno domenica ancora il canto e il ballo con ospiti anche i Cantadores a chiterra. Gli spettacoli verranno introdotti dall’etnomusicologo Roberto Milleddu, che accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta degli antichi costumi della Sardegna. La manifestazione vuole celebrare e valorizzare il patrimonio culturale dell’isola, nonché offrire un’opportunità ai giovani professionisti del territorio. Saliranno sul palco i migliori interpreti ed esperti di musica tradizionale che hanno dato prova del loro talento non solo nelle principali rassegne folcloristiche dell'Isola, ma anche in rinomati festival internazionali.L’evento è promosso dall'associazione Amici della musica in collaborazione con Campos, il coordinamento per le arti musicali e poetiche della Sardegna. L'evento fa parte del programma "Cagliari dal vivo 2024", reso possibile grazie al contributo del Comune e al sostegno del ministero dei Beni Culturali.

