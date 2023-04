Arti & mestieri Museo Corda,  taglio del nastro 

Oltre 2.500 reperti risalenti al periodo storico tra il XVIII e il XX secolo riguardanti più di 50 mestieri antichi della Sardegna. Oggi e domani ad Arbus in via Giardini 1 aprirà ufficialmente al pubblico il museo Antonio Corda – Arti e Mestieri Antichi della Sardegna.

Il museo ha sede nell’antica dimora di una famiglia contadina benestante del centro storico. L'edificio, restaurato conservando tutti gli aspetti originari più significativi, si articola in un corpo espositivo a più livelli attorno al vecchio cortile con pozzo e vista verso Sa Rocca 'e su Casteddu. Il nuovo spazio museale offre un’ampia panoramica sugli attrezzi e sulle produzioni che raccontano un patrimonio secolare di conoscenze e tecniche di lavorazione dei materiali.

«La creazione del museo», spiega il fondatore Antonio Corda, «nasce dal desiderio di dare alla comunità di Arbus un personale contributo per la valorizzazione del territorio e soprattutto per poter dare vitalità al centro urbano. Il desiderio per il futuro è quello di costituire una Fondazione partecipata per mantenere integro il patrimonio culturale raccolto e salvaguardare la memoria del lavoro dei nostri antenati».

Il taglio del nastro è in programma oggi a mezzogiorno.Ulteriori informazioni sul sito web museocorda.it.

