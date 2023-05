Arti marziali, torneo in trasferta 

«Mi sono dovuto trasferire a Maracalagonis con 230 ragazzi per poter presentare la decima edizione internazionale di kickboxing e muay thai. A Sinnai mi è stato detto che non c’erano impianti disponibili. Le strutture sportive di via Olimpia e Giotto non sono al momento agibili: ho bussato al Comune di Maracalagonis che mi ha messo a disposizione il Palazzetto dello sport». Alessio Serra presidente della società organizzatrice, la (Asd Evolution fitness clu”), non ci sta.

La protesta

«Mi sento deluso e abbandonato – dice Serra – faccio arti marziali a Sinnai da 22 anni. Oggi ho 60 tesserati, non pochi per uno sport individuale. Sicuramente è stata persa una grande occasione di presentare a Sinnai un torneo internazionale, come questo e a costo zero. Un danno non solo di immagine. Nei giorni scorsi, il Comune ha pubblicato un bando dove incentiva le manifestazioni e chiede alle associazioni di proporsi nel nostro territorio. Ma dove, in quali strutture? Si , sono critico, in questi quattro anni di amministrazione, per lo sport non si è fatto nulla. Intanto ringrazio il Comune di Maracalagonis che ci ha accolto con entusiasmo»

Il Comune

Sulla vicenda interviene l’assessora allo sport Barbara Pusceddu: «Come cittadina e amministratore comunale – commenta – non posso che essere dispiaciuta. In alcuni impianti sportivi, come per il palazzetto di via Olimpia, di recente si sono riscontrate delle problematiche per le quali occorre effettuare verifiche e interventi per garantire la sicurezza di coloro che vi accedono. Il mio augurio è che presto tutte le società sportive di Sinnai possano godere e utilizzare pienamente le strutture che andranno adeguate o sono in fase di realizzazione. Questo è il nostro obiettivo».Il bando pubblico dà l’opportunità di ottenere un contributo per l'organizzazione di eventi sportivi per il corrente anni. Possono presentare richiesta di contributo – chiude l’assessore – tutte le associazioni sportive che non abbiano scopo di lucro, che siano affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva affiliati al Coni e che siano iscritte all’albo delle associazioni del Comune». (r. s.)