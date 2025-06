Arti marziali, medaglie per gli atleti sulcitani  

Grande soddisfazione per gli atleti della società Dojo Hiwashi Shinsei di San Giovanni Suergiu, che hanno portato a casa un oro e un bronzo al Mediterranean Open di Ju-Jitsu, disputatosi nei giorni scorsi a Ostia ( Roma ). Gli atleti guidati dall’istruttrice Denise Pisu, hanno gareggiato a questa importantissima manifestazione di rilievo internazionale organizzata dalla Fijlkam. La stessa Pisu nel primo giorno di gara ha sfiorato il terzo gradino del podio, cedendo solo alla fine dopo una tiratissima finale, che avrebbe potuto portare a tre le medaglie per i ragazzi di Carbonia. Oro per Marco Iolo, mentre Luca Iolo nel fighting system ha portato a casa un bronzo. Ottima prestazione anche per Jacopo Saba nel fighting system U18 -69kg che però si ferma ai quarti di finale.

Grande soddisfazione per l’istruttrice: «I ragazzi del Dojo Hiwashi Shinsei hanno rappresentato l'Italia alla grande, portando alto il nome della Sardegna, come nelle precedenti partecipazioni europee e mondiali piazzandosi ormai al top del ranking nazionale e internazionale. I miei ragazzi sono il mio orgoglio più grande, li vedo crescere velocemente sia come persone che come atleti e hanno una dedizione e senso del sacrificio per raggiungere i loro obbiettivi». (f. m.)

