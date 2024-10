Arti marziali contro il bullismo e per la legalità 

Più di mille atleti hanno preso parte alla prima edizione del Mad Oristano. La manifestazione, da Golden rule accademy e Mushin aikido e co-organizzata da DonatoriNati della Polizia di Stato, ha raggiunto le aspettative dell’evento che voleva offrire uno studio per atleti esperti ma anche introdurre gli studenti alle arti marziali. Il traguardo è stato raggiunto grazie alla sinergia di chi ha messo a disposizione esperienza e competenza come i maestri Itthipol Akkasrivorn e Nicola Rossi, eccellenze per il Muay thai e l’Aikido. Il tema “Arti marziali e legalità”, affrontato dalla Questura di Oristano e Caip Abbasanta insieme alle dimostrazioni e all’intervento del vice questore aggiunto Chessa hanno offerto spunti di riflessione sul ruolo delle istituzioni contro bullismo e violenza. Luigi Centracchio, campione judo delle Fiamme Oro, ha dato ulteriore valore all’iniziativa così come quello di Fabrizio Castriota, psicologo dello sport, che ha affrontato il tema “Arti marziali e bullismo”.

La manifestazione è stata supportata dal Comune (con gli assessori Carmen Murru e Tonio Franceschi) e dalla Csen e Federkombat. L’evento è stato possibile grazie al lavoro degli organizzatori Nicola Canu e Piero Frau, insegnanti al Golden Rule Academy e Mushin Aikido, e da Daniele Rocchi, presidente DonatoriNati. ( m.g. )

