Arti espressive, tre giorni di laboratori 

Al via mercoledì, organizzata da Quartu scienza cultura, la tre giorni di “Natale sotto il microscopio 2024”, laboratorio di kanji e arti espressive dedicato a studenti dagli 8 ai 13 anni. In programma dalle 9 alle 13 all’istituto comprensivo 6 di via Portogallo, sarà replicato venerdì 10, mentre giovedì 9 si terrà nella scuola di via Is Pardinas negli stessi orari.

Saranno utilizzati la scrittura e la pittura dei kanji per esprimere emozioni e sentimenti. Gli studenti imparano a utilizzare simboli e segni della cultura giapponese per comunicare gli stati d’animo. Particolarmente efficace per studenti con difficoltà relazionali, inclusi quelli autistici, il laboratorio ha potenzialità di coinvolgimento e trasformazione personale.

Inoltre, la mostra “Bellezza tra Macro e Micro”, che esplora le connessioni estetiche tra immagini microscopiche e opere d'arte o elementi naturali macroscopici, e ai laboratori di fumetti scientifici.

Sempre mercoledì, dalle 16 alle 18, nella biblioteca di Flumini, Moon Arts organizza il laboratorio di collage per bambini fino ai 12 anni. Saranno “costruite” storie legate alle feste di Natale, fine anno ed Epifania. Saranno utilizzati materiali come colla vinilica, pennelli, carta, riviste, materiale da riciclo, forbici arrotondate, pennarelli e pastelli. La docente sarà Maria Francesca Angius. L’iniziativa è gratuita, con prenotazione.

