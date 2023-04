Arti e antichi mestieri in mostra nel nuovo museo 

Arbus, cittadina dei musei minerari a cielo aperto, si arricchisce di un nuovo e importante spazio espositivo mirato alla conoscenza della memoria storica con oltre 2.500 reperti che raccontano gli anni tra il diciottesimo e il ventesimo secolo, in particolare cinquanta antichi mestieri dell’Isola. Sabato, in via Giardini, il taglio del nastro del museo “Antonio Corda-Arti e mestieri antichi della Sardegna”. L’allestimento, all’interno di un’antica dimora di una famiglia contadina benestante, offre un’ampia panoramica sugli attrezzi e sulle produzioni di un patrimonio secolare di conoscenze e tecniche di lavorazione dei materiali. «La creazione del museo – afferma il fondatore Antonio Corda – nasce dal desiderio di dare alla comunità di Arbus un personale contributo per la valorizzazione del territorio e soprattutto vitalità al centro urbano». All’inaugurazione saranno presenti rappresentanti della Soprintendenza archeologica e dell’Università di Cagliari, il sindaco Paolo Salis, il parlamentare Gianni Lampis. Diverse le attività proposte sabato e domenica, coordinate dalla cooperativa Villa Silli, con la partecipazione attiva degli studenti dell'Alberghiero di Arbus e del linguistico di Villacidro. L’obiettivo è costituire una Fondazione partecipata per mantenere integro il patrimonio culturale raccolto. ( s. r. )

