ArteXArte, viale Regina Margherita è una galleria In vetrina le opere di artisti affermati ed emergenti 

ArteXArte torna a colorare le strade nella sesta edizione. Fino al 17 dicembre, viale Regina Margherita si trasforma in una galleria d'arte. L’iniziativa, che gli scorsi anni ha visto protagoniste le vie Alghero, Dante e Sulis, promuove le opere di artisti sardi emergenti o affermati offrendo loro, come insolite sale espositive, le vetrine o gli atri dei negozi del centro.

«Tra i nostri obiettivi», spiega Maria Dolores Picciau, assessora comunale a Cultura e Spettacolo, «c’è anche incentivare la promozione del territorio e della cultura locale, supportando giovani artisti con la loro partecipazione anche in luoghi insoliti. La rassegna dimostra che la creatività artistica può vivere nel quotidiano e coinvolgere le nostre comunità».

I sei artisti scelti dal Comune sono Cino Angioni, Emanuela Asquer, Katarina Kacicova, Cinzia Murgia, Valeria Pesce e Mabi Sanna. Le loro esposizioni sono le vetrine di ZetaQuadro Fashion, Sa Manifattura, Total Creativity, hotel Regina Margherita, Luigi Pomata e Intrecci. «Sono felicissima di esporre la mia opera in città: c’è tanto bisogno di parlare di arte», commenta Mabi Sanna, che ha esposto il dipinto “Donne portate dal vento” nel negozio Intrecci. Della stessa opinione Valeria Pesce Murroni, che espone nel ristorante Pomata il dipinto Caos Calmo – Serie acque celestiali: «Sono molto contenta di partecipare, è un’iniziativa ottima per dare visibilità ad artisti ed esercenti. È importante avvicinare i cittadini all’arte». Alla fine del periodo di esposizione in viale Regina Margherita, le opere saranno trasferite alla Mem, visibili per un altro mese.

