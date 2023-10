Arteterapia, corso triennale per formare gli insegnanti 

A Macomer la cooperativa Soleanima, che si occupa di minori in generale e in particolare di ragazzi con autismo, a partire dal prossimo gennaio ospiterà alcuni corsi della scuola di artiterapie Artile, nella sede di piazza Indipendenza.

La scuola, già operativa a Novara, Roma e Brindisi, ha all’attivo alcuni seminari di arteterapia e teatroterapia a Nuoro, che si svolgeranno nei fine settimana dell’11 e 12 novembre e poi il 2 e il 3 dicembre. Da gennaio partirà il corso triennale di arteterapia, danzaterapia, musicoterapia e teatroterapia, contestualmente al corso base annuale, nelle sedi di Nuoro e Macomer. «Abbiamo accolto la proposta della direttrice didattica della scuola Eleonora Morino - dice la presidente della cooperativa Soleanima, Mara Pintori - insieme al nostro collaboratore Antonio Dettori, tutor per la sede locale della scuola Artile, che ospiteremo nei nostri locali, nell’ottica di creare diverse opportunità formative professionalizzanti, come già facciamo con i corsi Aba, il laboratorio di teatro sociale integrato per adulti e varie attività per minori».

I corsi della scuola Artile, formazione riconosciuta dal Miur, sono dedicati agli insegnanti di ogni ordine e grado o a chi intende intraprendere un percorso di crescita personale. Grazie all’iniziativa della cooperativa Soleanima, la scorsa primavera a Macomer si è svolta una manifestazione di teatroterapia.

