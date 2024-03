Arte tessile e musica  nel marzo del museo Nivola 

Il museo Nivola apre un nuovo capitolo. Domani ultimo giorno per visitare la mostra "Bona de Mandiargues. Rifare il mondo". Sabato 9 alle 16.30 si terrà la presentazione del libro "Utopie Dattilotessili" a cura di Oreri sotto l'iniziativa editoriale dell'autore Davide Tocco. Il giorno dopo alle 19, terzo appuntamento della rassegna Boghes et organos con "Felix musici", a cura del conservatorio di Cagliari in collaborazione con il Comune di Orani. "Oru" è il laboratorio per adulti previsto per il 16. Protagonista la tecnica dell'intreccio tradizionale di Castelsardo a cura di Bianca Capula. Domenica 24 mercatino biologico. Chiude il 30 alle 12 la mostra "Chimere" di Siro Cugusi, a cura di Luca Cheri e Camilla Mattola.

