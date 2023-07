Arte, teatro e libri nella Scuola Estiva 

Arte, danza, libri e letture, attività performative e teatrali, animazione scientifica e culturale: tutto insieme in un progetto triennale per le bambine e bambini organizzato dalla cooperativa Panta Rei Sardegna. Il tutto organizzato negli spazi della scuola elementare Alberto Riva.

Questa la ”Scuola Estiva”: ancora due settimane a luglio, più la prima di settembre, grazie al progetto finanziato dall’agenzia per la coesione territoriale per contrastare le povertà educative, valorizzare e riscoprire talenti e interessi tra i bambini e ragazzini tra i 5 e i 14 anni, attraverso un programma laboratoriale che mette insieme competenze, luoghi e attori locali, valorizzando il potere educativo delle scienze e delle arti.

La caratteristica principale dei laboratori, come evidenziano gli organizzatori, «è il lavoro di “scienziati” e “artisti” facilitati da un operatore sociale. I partecipanti vengono coinvolti in percorsi alla scoperta di mondi reali e immaginati, immensi e minuscoli, attraverso esperimenti ed esperienze condotte da un team di atelieristi delle scienze e delle arti, educatori e psicologi». Collaborano numerose realtà culturali radicate nel territorio sardo: Sardegna Teatro, Tuttestorie, l’associazione culturale Laboratorio Scienza, Le Strade di Macondo, Is Mascareddas oltre a Comune, Università, Istituto Nazionale di Astrofisica e l’istituto comprensivo Santa Caterina.

«Il progetto», evidenzia Marta Chessa, vicepresidente della cooperativa Panta Rei, «nasce dell’idea di creare un eco-sistema partecipativo a scala urbana che connettesse i luoghi e i soggetti della cultura di Cagliari, coordinati da un operatore sociale con il compito specifico di orientare il lavoro di tutti al contrasto alle povertà educative, culturali e relazionali.

