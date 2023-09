Arte, suoni e sapori, oggi il debutto 

Artigianato, enogastronomia, musica, balli e sfilata di abiti tradizionali. È “Arte, suoni e sapori”, in programma oggi a Mogoro, nell’ambito degli eventi che accompagnano la Fiera dell’artigianato. L’evento rappresenta anche la prima uscita ufficiale del neonato Distretto rurale del Giudicato di Arborea, che vede insieme le Unioni di Comuni dei Fenici, del Parte Montis, della Bassa Valle del Tirso e dei Comuni di Marrubiu, Samugheo e Uras, oltre a varie associazioni di categoria e del sistema di imprese locali. Alle 9.45 tour alla scoperta del territorio, in una visita guidata dal nuraghe Cuccurada al museo del pane di Pompu. Dalle 18 i cortili di via Nuova si animeranno con i laboratori artigiani: 10 espositori tra ceramisti, orafi e falegnami.

«È una manifestazione - spiega l’assessore comunale dei Lavori Pubblici, Federico Piras - nata con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato, ma quest’anno si è deciso di portare i laboratori nelle vie del centro, fuori dall’area fieristica, per riuscire a valorizzare ancor più i lavori». ( s.p. )

