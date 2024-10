Arte, poesia e inclusione: torna “Anderas” 

Venti giorni e circa 40 appuntamenti concentrati fra Selargius, Cagliari-Pirri e San Gavino. Tutto pronto per la terza edizione di Anderas, il festival letterario organizzato dalla Fondazione Faustino Onnis e presentato ieri in biblioteca a Selargius dalla presidente Luciana Onnis, con l’assessora comunale alle Politiche culturali Sara Pilia, l’assessore della Cultura di San Gavino Riccardo Pinna, dai direttori artistici del festival, Duilio Caocci, Laura Medda e Anna Cristina Serra. Insieme alla responsabile della biblioteca, Antonella Demurtas, e la dirigente dell’Istituto comprensivo 2, Claudia Aroni.

Si parte domani a Cagliari, dal 18 ottobre al 17 novembre a Selargius fra biblioteca, centro di aggregazione, liceo Pitagora, scuole medie, chiesa di San Giuliano e la sede della Libera università del Campidano. «Ci saranno serate dedicate ai grandi nomi della letteratura sarda e ad autori, sardi e non, contemporanei», ha spiegato Onnis. Letteratura, poesia e musica, ma anche tematiche come la parità di genere, la violenza sulle donne, il rapporto madre-figlio. «Come sempre sarà un festival dell’inclusione e del sociale, grazie a collaborazioni consolidate, come quella con Ierfop, e altre nuove, ad esempio con la Fondazione Andrea Parodi, la Fondazione Claudio Pulli, la scuola civica di musica». Nel ricco cartellone anche i laboratori sperimentali con la Biblioteca delle disabilità e in carcere, a Uta, con le detenute. E quest’anno ci saranno anche i ragazzi del servizio civile e il gruppo di lettura Incontri di-versi.

