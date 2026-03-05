VaiOnline
Il festival.
06 marzo 2026 alle 00:11

Arte, musica, moda, pittura e gastronomia Questa sera a Macomer al via “Acustica” 

Arte, musica, moda, pittura e gastronomia. Un originale mix , che per circa un mese sarà proposto al centro intermodale, dove si incontrano musicisti, cuochi, pittori e vari artisti per un cocktail di pittura, cibo, moda e cultura. Ecco il festival “Acustica” a Macomer, che ha una forte caratterizzazione regionale, organizzato dall'associazione Maart City Heart, con la collaborazione di Esedra Escursioni, Casa del Popolo di Bosa e col patrocinio del Comune. Si tratta di una serie di eventi, arricchiti anche di suggestivi video mapping che trasformano gli spazi in tele dinamiche, fondendo suono e immagini in un viaggio creativo immersivo. La serata di oggi viene aperta da due grandi musicisti, che proporranno un progetto dal respiro internazionale. Si tratta del duo Nomads, con Salvatore Maltana al contrabbasso e Marcello Zappareddu alla chitarra classica. Per quanto riguarda la moda, in scena la collezione spring summer 2026 di Antonio Raimondi. La prima serata si concluderà con il momento del gusto, quindi con “Experience. Nutrire i sensi di sapori e suggestioni”, una manifestazione curata dall'insegnante di storia Gianluca Taccori, amante della cucina, che in tutti gli appuntamenti del festival, propone varie epoche storiche attraverso le ricette.

