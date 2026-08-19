Arte, musica e accoglienza, Serrenti si prepara al Festival della Gentilezza 

Tutto comincia da una delicata parola, Colonia: che è testimonianza di esperienze, luoghi e legami ma, anche, contenitore di domande da porre al nostro presente. Dal domani a domenica Zona ArtiGeniale – Festival della Gentilezza, torna nella sua quarta edizione, al Centro d’arte Domu Odilia a Serrenti con una residenza artistica – un soggiorno in cui gli artisti vivono per dei giorni nella stessa casa - dedicata a un tema che in Sardegna esprime storia, memoria e suoni. Il Festival della Gentilezza, uno dei più innovativi e vivaci eventi estivi del panorama nazionale, diretto da Marco Lais e organizzato dall’Associazione Culturale Suona, sceglie, ancora una volta, l’arte come occasione di incontro e la gentilezza come un fare prezioso che accoglie l'ascolto.

I temi

Il cuore di questa edizione è la residenza artistica “Da colonia a Colonia”, curata da Maurizio Coccia. I giovani artisti – Gabriele Belloni, Caterina Incani, Tina Squillace e Stefano Ventilii – lavorano sul tema della colonia nelle sue diverse declinazioni, da quella culturale a quella ideologica e penale. I quattro artisti, sollecitati da un vibrante programma di incontri, visite e brainstorming, vivranno in contatto con la comunità locale. La residenza, infatti, apre al confronto con la comunità di Serrenti. Gli artisti, tra i venti e i trent’anni provenienti dalla Sardegna e dalla Penisola, sono chiamati a immergersi nel luogo in cui stanno lavorando e, al contempo, a lasciarsi interrogare dalle sue storie.

Il calendario

Il primo appuntamento è venerdì 21 agosto con il poeta e scrittore Davide Forte che incontra gli artisti per raccontare la propria esperienza di scrittura creativa nella colonia penale di Is Arenas. Qui, l'arte diventa lo strumento di inclusione all'interno delle carceri. Un incontro che porta il tema alla concretezza delle persone e del vissuto, spesso faticoso.

Il sabato 22 agosto è, invece, dedicato alla portfolio review degli artisti in residenza, sotto la supervisione di Marco Brandizi, direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e artista, e di Roberto Follesa, artista visivo e ideatore del Contemporary Festival di Donori. Anche loro saranno presenti alla serata conclusiva che donerà al pubblico le opere prodotte.

Lo spirito dell’iniziativa trova energia proprio nell’idea di raccontare, attraverso una creazione artistica, quanto assorbito durante il soggiorno in residenza: ovvero il risultato dello scambio di emozioni. Il curatore Maurizio Coccia, Direttore di palazzo Lucarini di Trevi e docente universitario di Arte contemporanea e visiva, ha definito questo approccio un «rifiuto dell'esotismo»: niente sguardi dall'esterno su un territorio che si attraversa e si osserva, nell'opportunità di scambio e crescita temporanea concessa dal Festival. Per questo progetto l’essere gentili significa condividere lo spazio, ascoltare e accettare la storia diversa dell’altro, senza distanza o timore. La restituzione delle opere ai visitatori presenti, è prevista per le 20 di domenica. Al Centro d'arte Domu Odilia saranno presentati i lavori realizzati durante la residenza, in un evento aperto al pubblico con l'intervento degli artisti, del curatore e degli ospiti che hanno seguito il percorso artistico dell'iniziativa.

La musica

A partire dalle 21 il suono prende il posto delle parole e delle opere: Andrea Sanna, in arte Andrhodes, porta in scena Ouroboros, una performance che mescola laptop, pianoforte, sintetizzatori e campionatori in un dialogo riflessivo sul potere di ciò che può ancora sorprendere.

La serata si chiude con Suoni e Rumori Electro-Artigianale, l'ensemble formato da Marco Lais, Federico Coni, Maestrodascia, e Andrea Sanna. Per tre giorni a Serrenti, la gentilezza diventa, così, un gesto concreto di vicinato e di accettazione. Un modo per entrare nello spazio dell'altro senza occuparlo ma offrendo significati nuovi. E, soprattutto, per scoprire che l’ascolto oltre noi stessi è già una forma d’arte che permette la condivisione di intenti virtuosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA