Arte marziale, lezione all’aperto contro lo stress 

A lezione di arti marziali all’aperto. Non in un posto qualunque, ma vicino alla chiesetta di Sant’Andrea, a due passi dal caotico traffico della via Cagliari e della 130, tra auto che corrono veloci e persone che camminano affrettatamente. Così che Annarita Sarritzu, maestra di Taijiquan e i suoi allievi Laura Diana e Davide, sembrano provenienti da un altro mondo.

«Il Taijiquan è una disciplina adatta a tutti», spiega la docente, «è uno stile di vita che aiuta a star bene psicologicamente e quindi fisicamente.È ancora difficile far capire agli occidentali che l’aspetto emotivo è causa di malattia, la mente ha molto potere sul corpo e le emozioni sono collegate agli organi».

Annarita Sarritzu pratica questa disciplina da quasi venti anni e ha fondato l’associazione “La via del risveglio” ad Assemini. «L’ armonia tra movimento fisico e attività mentale è la principale caratteristica di quest’arte nata cinquemila anni fa in Cina».

E gli allievi ne sono entusiasti. Laura per esempio: «Il lavoro si era impossessato di tutto il mio tempo, ero stressatissima. Dalla prima lezione ho capito che sì, avevo trovato un posto in cui poter di nuovo respirare». E Davide aggiunge: «È difficile cambiare noi stessi, ma con il tempo capisci che gli insegnamenti sono come acqua che scende nel profondo, si adatta con gentilezza ma può diventare ghiaccio e spaccare la roccia». Chiude Annarita Sarritzu: «Il vero guerriero marziale è paziente, morbido, tollerante, rispettoso e educato. Questa è la vera rivoluzione». (a. cad.)

