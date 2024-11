Arte in vetrina contro la crisi 

Saracinesche abbassate, vetrine spente (quando non luride): sono le condizioni declinanti di via Gramsci, a Carbonia, un tempo regno del commercio e della movida di Carbonia, dove ora solo una minoranza di operatori resiste tenacemente. Nel suo piccolo Sergio Pira, 42 anni, operatore sociosanitario per mestiere e hobbista dei lavori con il legno, sta cercando di ribellarsi alla teoria di negozi chiusi: non si sente un moderno don Chisciotte e le attività chiuse e abbandonate non sono la trasposizione dei mulini a vento ma crede con tenacia a questa missione e spera di fare proselitismo.

Pira qualche settimana fa ha chiesto al proprietario di un negozio chiuso da tempo di sollevare la saracinesca per lui e ha arredato la vetrina con i suoi manufatti: «In questo modo – spiega – chi passa in via Gramsci, anche se il negozio in realtà non è aperto, non vede solo desolazione».

Il salotto semideserto

A Sergio Pira e al suo collaboratore nonché compagno Mariano Zicca (si sono sposati otto anni fa) l’idea è giunta durante una delle passeggiate nella tristezza del viale che un tempo è stato (e fino a tempi recenti veniva descritto) come il salotto buono della città. Ora è un salotto semideserto: «Non entro nel merito – spiega – delle dinamiche economiche che hanno condotto alla chiusura di circa metà delle serrande sebbene sia facile ricondurle alla crisi ma mi preme dare una mano a questa parte di città con la mia arte: una vetrina sempre illuminata per dare il segnale della presenza, anche della resistenza se vogliamo».

«Aiutiamo la città»

L’hobbista lancia l’idea ai colleghi: «Diamo una mano alla nostra città adottando lo stesso sistema ed esponendo magari quadri o fotografie o qualsiasi altra opera che possa rendere vivo uno spazio altrimenti spento se non degradato».

Il richiamo al degrado non è casuale: da una quindicina di anni si sono ripetuti gli appelli (se non addirittura le ordinanze) del Comune affinché vetrine, saracinesche e impianti in qualche modo connessi all’attività commerciali rispettino comunque le regole base del decoro.

Reazione a catena

È cosi che a Sergio Pira è sopraggiunta l’idea di prendere in consegna una delle vetrine chiuse da anni e rivitalizzarla con la semplice esposizione delle sue opere. Un’iniziativa che potrebbe innescare una reazione a catena: «Di recente – racconta Pira – sono stato contattato da altri due hobbisti intenzionati a capire come poter procedere anche loro. Mi conforta pensare di essere stato di ispirazione».

Senza sminuire il futuro aspetto commerciale nell’ipotesi in cui, prima o poi, l’esposizione non si trasformi anche in vendita, ma non è questo lo spirito che ha animato l’iniziativa: «Ci interessa dimostrare che il centro può tornare vivere».

