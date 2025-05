Arte e tradizioni, un’estate di festa 

Festival, rassegne, mostre, concerti e tanto altro. La città si prepara ad accogliere un’estate ricca di iniziative messe in campo da Comune, associazioni e dai quattro centri commerciali naturali delle vie dello shopping. Una lunga onda di arte, divertimento e di cultura che accompagnerà i quartesi da oggi fino a ottobre offrendo momenti di svago anche a chi non potrà permettersi di andare in vacanza.

Le iniziative

A disposizione dei cittadini spazi ricchi di fascino come l’ex caserma dei carabinieri in via Roma, la sala dell’affresco e il chiostro dell’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari e Sa dom’e Farra in via Porcu.

Ad aprire le danze è la rassegna Pintai e Bisus giunta alla quarta edizione. Due gli appuntamenti in programma oggi: alle 19 all’ex Convento con l’inaugurazione della mostra fotografica di Salvatore Ligios “Bello è morire per la patria. Paesaggi e identità” e l’incontro con l’autore curato da Lorena Carboni. Seguirà “I poeti della prima guerra mondiale” con Simonetta Soro in dialogo con la musica di Frantiizscu Arrogalla. Domani si torna all’ex caserma alle 20 per l’incontro con la filosofa Roberta de Monticelli e le musiche dal vivo di Bebo Ferra alla chitarra e Salvatore Maiore al violoncello.

Tradizioni e folklore

Giugno vedrà anche la ripartenza della rassegna “Si Ghetat custu bandu” delle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu con il via il 4 giugno con il laboratorio sartoriale. Le iniziative che andranno avanti fino a novembre sono tutte improntate sulla salvaguardia delle tradizioni. Dal 20 al 29 spazio ad Asibiri, il festival del turismo etico e sostenibile organizzato dall’associazione turistica di Quartu.

A luglio torna invece l’appuntamento più atteso quello con Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dall’associazione Città di Quarto, che dall’11 al 16 luglio porterà in città le danze e i colori dei gruppi provenienti dalle diverse parti del mondo. E questa sarà un’edizione speciale, la quarantesima che come ha spiegato il patron Gianni Orrù, «sarà ricca di novità». Di certo arriveranno i gruppi di Messico, Cile, Taiwan e Colombia a cui se ne aggiungerà uno italiano.

I centri commerciali

Anche i centri commerciali naturali sono in fermento per organizzare iniziative in grado di attirare i clienti. Dal 12 al 15 giugno il Ccn di viale Colombo La via del mare, ospiterà la terza edizione della Street Art Week, il progetto di rigenerazione urbana ideato insieme a Officine Verticali con il sostegno di Cittadinanza Attiva Oikos. «Un progetto», spiega Luca Stocchino, presidente del La Via del Mare, «che mette al centro la comunità, l'arte e la rigenerazione urbana, con l'ambizione di diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale sardo. Altro nostro grande obiettivo è quello di far nascere una galleria urbana permanente anche in vista della stagione turistica alle porte che ospiterà Summer Is Back».Ci si prepara all’estate anche in via Porcu, col presidente del Ccn Sergio Piludu che annuncia: «Puntiamo a confermare il mercatino del vintage e speriamo di avere anche quest’anno la rassegna Kumbidus».

