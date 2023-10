Arte e teatro per il dialogo tra i popoli 

L’arte può diventare lo strumento per far dialogare i popoli, superando anche i conflitti. Questo il tema della conferenza in programma venerdì 13 ottobre e sabato 14, nella facoltà di Studi umanistici e una masterclass teatrale in programma nella scuola di danza “Assunta Pittaluga”. Per l’occasione saranno presenti Bernardo Rey e Nube Sandoval, pluripremiati registi, drammaturghi e pedagoghi colombiani che in Italia hanno lavorato con giovani rifugiati vittime di torture.

La conferenza si terrà venerdì 13 ottobre alle 15 nell’aula Motzo della facoltà di Studi umanistici. Il giorno dopo, dalle 10 alle 18, la masterclass nella scuola di danza Pittaluga dal titolo “Il teatro come ponte”, organizzata in collaborazione con Carovana Smi, Ars et Inventio, Il Crogiuolo - Fucina Teatro, La Vetreria.

