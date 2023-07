Arte e storia, torna “Incanti” 

Spettacoli, musica, presentazioni di libri, incontri con archeologi e studiosi. E visite guidate che diventeranno l’appuntamento fisso nei fine settimana sino a ottobre, alla scoperta delle bellezze storiche quartesi che si affacciano sul Golfo degli Angeli: il Nuraghe Diana e la Villa Romana.

Torna l’attesa rassegna “Incanti” - organizzata dall’archeologa Patrizia Zuncheddu insieme al Comune, e con il patrocinio della Soprintendenza archeologica di Cagliari - arrivata alla quarta edizione e sempre più apprezzati come dimostra il boom registrato lo scorso anno con oltre 800 visitatori.

Gli appuntamenti

Più di settanta gli appuntamenti fronte mare in calendario, tutti concentrati nei weekend: visite guidate nel pomeriggio, la sera spazio a concerti, incontri letterari, laboratori di archeologia per i più piccoli, e conferenze con esperti di livello. «Incanti ormai è un appuntamento tradizionale che conferma di anno in anno il crescente interesse del pubblico e degli appassionati di archeologia, ma non solo», spiega Patrizia Zuncheddu, responsabile della manifestazione. «La rassegna mira a diventare un punto di riferimento anche per il mondo scientifico grazie alla presenza di prestigiosi nomi di archeologi e studiosi, che contribuiscono a far crescere anche in questo 2023 il livello di offerta culturale dell’estate quartese. Il nostro intento è quello di diffondere cultura in modo corretto e contrastare la fanta-archeologia», precisa Zuncheddu, che aggiunge: «nella scorsa edizione abbiamo avuto oltre 800 visitatori, risultato che quest’anno cercheremo di superare».

Unesco e nuovi scavi

In prima linea c’è anche la Soprintendenza di Cagliari. Perché oltre alla valorizzazione in chiave culturale e turistica, c’è anche quella che punta al riconoscimento del Nuraghe Diana come patrimonio dell’umanità Unesco. «Il sito è stato inserito nella lista per il riconoscimento, e ha tutte le potenzialità per riuscire ad ottenerlo», dice l’archeologa Gianfranca Salis, funzionaria della Soprintendenza di Cagliari e responsabile del sito. In vista ci sono i nuovi scavi grazie ai fondi finanziati dal Mibact, 300mila circa per il sito quartese che da Is Mortorius domina il litorale. «Stiamo completando il progetto esecutivo», annuncia Salis, «e contiamo di iniziare con gli interventi tra fine anno e l’inizio del 2024». Scavi che si concentreranno nella parte esterna del nuraghe, così come il restauro conservativo del monumento archeologico.

Per il Comune la rassegna si conferma «un’occasione di valorizzazione del territorio e della sua storia millenaria attraverso la riscoperta di uno dei nostri principali monumenti identitari», le parole dell’assessore ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni. Unico neo l’accessibilità e il problema parcheggi al Nuraghe Diana: «Ci stiamo lavorando», assicura l’assessora, «contiamo di trovare una soluzione il prima possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA