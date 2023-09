Arte e sostenibilità, la passeggiata diventa una galleria sul mare  

Arte e sostenibilità si fondono a Su Siccu, diventato durante la settimana europea della mobilità, il luogo di sperimentazione di pratiche artistiche capaci di dialogare con il mare, la terra e gli spazi urbani sui temi legati a ambiente, mobilità e inclusione. Il progetto si chiama Ami_Ca e ad aver scelto Cagliari per la prima edizione è stata l’associazione To People, nata proprio per diffondere conoscenza e realizzare progetti che puntano sulla sostenibilità ambientale e sociale.

A Su Siccu, in un rapporto simbiotico con la natura, le istallazioni artistiche realizzate dall’associazione culturale #CastiaArt si snodano nel paesaggio in un percorso che, partendo dal Molo Ichnusa, attraversa tutta la promenade, fino ad arrivare al padiglione Nervi.

L’arte che sensibilizza

«In questo modo la sostenibilità viene raccontata con l’arte, che diventa ulteriore veicolo per sensibilizzare i cittadini alla tutela dell’ambiente che ci circonda», spiega Andrea Andrea Forges Davanzati, artista milanese, padre di #CastiaArt, che dal 2004 vive a Cagliari. «La nostra associazione raggruppa diverse forme di arte, noi domandiamo: cosa possiamo fare per i cittadini o per i servizi della città? Applichiamo l’arte in una maniera leggera, delicata, fattibile e sicura».

Architetture viventi

E così che le otto installazioni – fruibili fino al prossimo 29 ottobre - si integrano come architetture viventi in quegli spazi. Il “Mandala del Riccio”, opera realizzata da Romeo Pinna, è un tributo alla specie di echinodermi, realizzata sotto la pineta con concimi e fertilizzanti. “Abacus” dell’artista Josto Mura è, invece, un gioco di architettura urbana ispirato all’abaco che stimola a chiedersi: “Quanto tempo abbiamo per salvare il pianeta?". Poi c’è “Wire Flamingos”, l’omaggio di Alessandro Serri ai fenicotteri che hanno scelto come loro patria Cagliari e che suggeriscono allo spettatore di essere come loro: leggeri e schivi ospiti dell’ambiente.

Mentre tre sono le installazioni di Andrea Forges Davanzati. “Floating Constellations” rappresenta le costellazioni dello zodiaco, realizzate con semisfere galleggianti. “La Porta del Mare” che si ispira alle forme lineari del designer Ron Gilad, vuole trasmettere l’immagine suggestiva di una porta aperta che invita lo spettatore a entrare in un altro spazio vitale, il mare, nel rispetto dell’ambiente. “Le tensostrutture” sono, invece, costruzioni geometriche che esaltano l’ingegno umano e trasmettono il principio che la resistenza può anche fare a meno del peso. Ancora l’Art Bike, con l’utilizzo di ruote di bicicletta e sedie a rotelle, è un’opera realizzata a più mani da R omeo Pinna, Paola Falconi, Enrica Badas, Francesca Sorrentino, Alberto Masala, Carlo Antonio Borghi e Aldo Tanchis: la moltitudine di colori che girano come un caleidoscopio richiamano il ciclo vitale dei fiori, celebrando così la potenza silenziosa della natura. E, infine, l’artista Davide Volponi ha creato insieme a studenti e adulti affetti da disabilità dell’Anfass delle opere di Street Art ai lati del percorso ciclopedonale. Un’opera, simbolo di inclusione sociale che, attraverso parole e immagini, offre una riflessione sulla necessità di un’azione collettiva, per un mondo più sostenibile.

«L’obiettivo del progetto è quello di utilizzare consapevolmente l’arte nel territorio creando un dialogo con il singolo cittadino per sensibilizzarlo attraverso degli eventi inclusivi pensati per l’intera comunità, per realizzarle non abbiamo avuto finanziamenti pubblici, ma queste installazioni sono state possibili grazie a sponsor privati», conclude Davanzati.

