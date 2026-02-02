Arte e solidarietà  con Mabi Sanna a Palazzo Tirso 

Arte e impegno sociale si incontrano al Café di Palazzo Tirso, l’elegante hall dell’hotel affacciato sulla darsena di Cagliari, che sino al 7 febbraio ospita la mostra di Mabi Sanna, artista cagliaritana dalla cifra poliedrica. Dipinti a olio e un’installazione di fiber art avvolgono lo spazio espositivo con un’atmosfera evanescente e fortemente evocativa. L’esposizione, curata da Ivana Salis, svela un intenso universo femminile attraverso quindici oli su tela e l’installazione “Donne senza volto”, in dialogo con le opere pittoriche dedicate alle “Donne portate dal vento”. Un riferimento, ha spiegato l’artista, al maestrale «che spira forte, simbolo del cambiamento a cui le donne sarde, con tenacia e flessibilità, riescono ogni volta ad adattarsi».

Lo scopo

La mostra è il cuore di un’iniziativa promossa dal Rotary Club Cagliari Nord a sostegno del progetto “Endometriosi, se non si vede non vuol dire che non esiste”, finalizzato alla sensibilizzazione su una patologia che colpisce circa il 10% delle donne in età fertile e che viene spesso diagnosticata tardivamente. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per la diffusione della conoscenza della malattia, incentivare investimenti nella ricerca e contribuire all’acquisto di un ecografo di ultima generazione destinato alla clinica ginecologica universitaria. Al vernissage di sabato scorso è intervenuto Stefano Angioni, responsabile del Centro Endometriosi dell’Aou di Cagliari e riferimento nazionale per la ricerca sul dolore pelvico cronico. Il dibattito è stato moderato dall’avvocata e scrittrice Claudia Rabellino.

