Arte e rigenerazione Da domani Crisa all’opera alle Ormus 

Da domani Crisa (Federico Carta) street artist cagliaritano tra i più apprezzati in Italia e all’estero, sarà all’opera alle Gallerie Ormus per realizzare il murale dal titolo Habitat, che verrà inaugurato sabato alle 11.30, alla presenza del committente Antonio Orione, dell’artista, degli inquilini del complesso Ormus e dei rappresentanti delle istituzioni comunali. L’intervento rappresenta un’anteprima della quarta edizione di Cagliari Urbanfest – Generazioni Metropolitane.

Murale

L’iniziativa è un progetto di rigenerazione urbana e sociale consistente nella realizzazione di un murale sulla sostenibilità utilizzando vernici fotocatalitiche che sono in grado di pulire l’aria dagli inquinanti atmosferici Le vernici fotocatalitiche sono comunemente chiamate anche “vernici mangia smog” poiché, sfruttando il processo fotocatalitico delle nanoparticelle di biossido di titanio, riescono a “ripulire” l’aria. Il progetto nasce dalla proposta presentata all’associazione Asteras da Antonio Orione figlio del costruttore del complesso residenziale-commerciale tra le vie Dante e Sant’Alenixedda, in risposta alla sua richiesta di realizzare un progetto di rigenerazione urbana che restituisse qualcosa di bello e fruibile alla città di Cagliari. Progetto che, oltre ad aver suscitato notevole interesse da parte dell’Amministrazione comunale ha ottenuto il consenso del Condominio Ormus. Il complesso Ormus fu progettato a metà degli anni Sessanta dall’architetto Giulio Minoletti secondo uno stile che coniuga razionalismo e International Style.

RIPRODUZIONE RISERVATA