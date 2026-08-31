Arte e ricordi nella casa per anziani 

Grande festa nella residenza per anziani San Giovanni dove è stato inaugurato il murale realizzato dall’artista sangavinese Giorgio Casu. L’idea è nata da Gianni Masala, presidente della struttura: «Questa è una casa in cui i nostri anziani vivono circondati da una rete di relazioni e condividono i ricordi. Questo murale racconta la nostra storia, le nostre radici e la nostra identità, ma porta anche colore e allegria nelle giornate dei nostri ospiti».Gli anziani si sono mostrati fin da subito curiosi, interessati e felici per questa iniziativa, seguendo con entusiasmo la nascita dell’opera.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti l’artista Giorgio Casu, lo stesso Gianni Masala, il sindaco Marco Tuveri, la vice Stefania Erdas, l’assessora Valentina Cara, il parroco don Fidele Kotho, e Angela Pinna, responsabile della Residenza San Giovanni. ( g.pit. )

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