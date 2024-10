Arte e quiz per educare alla differenziata 

L’arte, la creatività e il gioco al servizio dell’educazione ambientale. Mentre in città si combatte contro gli abbandoni irregolari dei rifiuti, nelle scuole arriva un’iniziativa per sensibilizzare i giovanissimi sui temi del riciclo e della raccolta differenziata.

“Artisti e Secchioni” è il nome del progetto lanciato da Comune e Gesenu per festeggiare i 40 anni di attività dell’azienda nelle scuole di Monserrato. Gli studenti degli istituti cittadini saranno i protagonisti di una campagna di restyling dei contenitori della differenziata, realizzando disegni sul tema del rispetto dell’ambiente che diventeranno le nuove grafiche dei contenitori. A questo si aggiungeranno incontri online in cui gli alunni saranno sensibilizzati sulle corrette modalità di smaltimento e riciclo attraverso giochi e quiz. Infine, spazio a una mostra conclusiva in cui verranno esposti i contenitori con le nuove grafiche.

«Siamo convinti che sensibilizzare gli studenti attraverso la forma ludica e l'informazione sia importante per la crescita dei nostri giovani, che sono il nostro futuro», spiegano gli assessori di riferimento del progetto, Saverio De Roma per l’Ambiente e Fabiana Boscu per la Pubblica istruzione. «Solo attraverso la conoscenza avremo dei cittadini attenti al benessere ambientale, tema che vede coinvolti tutti, dai grandi ai piccoli». Mercoledì prossimo, invece, un altro progetto organizzato da CittadinanzAttiva vedrà i ragazzi delle medie impegnati in una mattinata di pulizia di diverse piazze e piantumazione di alberi autoctoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA