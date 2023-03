Arte e parità di genere, al via il concorso dedicato agli studenti 

Al via la presentazione delle domande per partecipare al concorso “Rispetti.amoci”, promosso dalle commissioni consiliari Pari opportunità e Pubblica istruzione e rivolto agli studenti delle Medie e della classi quinte delle Elementari.

L’iniziativa rientra fra quelle in programma per la Festa della donna. «Il concorso prevede un lavoro di gruppo volto alla realizzazione di un elaborato che sia frutto delle riflessioni di tutti e promuova i concetti di parità e rispetto reciproco, necessari al contrasto della violenza contro le donne e non solo», fanno sapere dal Comune. Le tipologie di elaborato consentite sono di diverso tipo: possono infatti interessare la letteratura (saggio breve, articolo di giornale, poesia), l’animazione (video, spot, cortometraggi, rappresentazioni teatrali della durata massima di 5 minuti), la musica (brani di tipo strumentale e/o canori che dovranno pervenire in modalità digitale, cd o mp3). Ma anche il disegno e la scultura.

Ciascun lavoro verrà presentato e illustrato ufficialmente il giorno della premiazione della classe vincitrice. Per poter partecipare c’è tempo sino al 15 marzo, termine fissato per presentare i progetti tramite mail o in busta chiusa all’ufficio protocollo al primo piano del Municipio. «Il miglior elaborato artistico vincerà il finanziamento di un’uscita didattica per un valore pari a 500 euro», annunciano dal Comune, «risorse che saranno trasferite direttamente all’istituzione scolastica della classe vincitrice».

