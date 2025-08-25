VaiOnline
Istiritta.
26 agosto 2025

Arte e musica nell’orto ritrovato 

Il quartiere del Sacro Cuore-Istiritta diventerà teatro di una serata di comunità, arte e musica. Domani alle 19.30 saranno presentati il nuovo orto urbano e il primo murale del quartiere, due iniziative previste nell’ambito del progetto Palc che testimoniano come, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, sia possibile trasformare spazi dismessi in luoghi vivi, accoglienti e colorati.

Guidati dall’agronomo Maurizio Fadda, gli abitanti del rione hanno lavorato e collaborato per piantare, pulire e seminare un orto che simboleggia l'unione sociale e la cura collettiva. Durante la stessa serata verrà inaugurato il murale “Homo Vegetabilis” dell’artista Andrea Cascìu, un’opera che pone al centro la relazione tra uomo e natura.

L’intervento artistico invita a riflettere sull’agricoltura non solo come attività produttiva, ma come atto di cura e collaborazione che permette di fiorire. Ad accompagnare la presentazione ci sarà la musica dei MandroliHills, band rock blues del Mandrolisai.

