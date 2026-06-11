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Villagrande.
12 giugno 2026 alle 00:27

Arte e longevità in Maria Sciortino, sulla pittrice un libro di Gisella Rubiu 

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Pittura e lunga vita due temi apparentemente lontani ma accomunati nel nuovo libro di Gisella Rubiu. “La longevità pittorica di Maria Sciortino”, uscito a maggio per editrice Taphros, verrà presentato oggi alle 17.30 nella sala consiliare del comune di Villagrande. Rubiu, già dirigente scolastica e da anni studiosa di longevità, incontrerà il pubblico tra letture e conversazioni sull’arte di Sciortino, pittrice siciliana ma villagrandese d’adozione.

La serata culturale organizzata dall’Università del tempo libero e patrocinata dal Comune, si aprirà con i saluti del sindaco Alessio Seoni. Interverrano il figlio dell’artista Manfredi Demurtas, Anna Rita Usai, ex responsabile dei servizi demografici del Comune, e Natalina Cadeddu, entrambe ex allieve dell’artista come Gisella Rubiu. La stessa pittrice sarà collegata in videoconferenza e sempre in video interverrà anche lo studioso di longevità belga Michel Poulain.

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