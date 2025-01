Arte e inventiva, i giovani disegnano il futuro della città 

Al via il progetto rivolto ai giovani dai 14 ai 30 anni “La Città che sale. I giovani disegnano il futuro di Quartu”, organizzato dall’associazione TDM 2000 e finanziato dal Comune nell’ambito del progetti di coesione sociale.

Le finalità sono diverse: dalla promozione dell’uso degli strumenti della creatività e dell’arte per il contrasto al disagio giovanile e in favore di processi di rigenerazione urbana, alla promozione dello strumento della progettazione condivisa e partecipativa da parte di giovani per lo sviluppo di progetti innovativi a beneficio della comunità locale e dei giovani stessi. Ma anche la promozione e il sostegno alla partecipazione a programmi di mobilità e volontariato internazionale come contrasto alla devianza giovanile, e del volontariato tra i ragazzi. Ieri la presentazione nell’ex Convento.

«Anche quest’anno l’impegno dell’amministrazione ha permesso di finanziare molti progetti con l’obiettivo di alimentare la cittadinanza attiva», le parole dell’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. «Questo progetto punta in particolare sui giovani. Già in passato TDM è stata capace di coinvolgere tantissimi ragazzi e spero possa fare altrettanto in questo caso».