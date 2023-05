Arte e inclusione sociale nella scrittura a Sassari con Maria Daniela Carta 

L’autrice, performer teatrale, formatrice ed educatrice teatrale Maria Daniela Carta è la protagonista di “Arte e inclusione sociale nella scrittura/lettura: accessibilità e integrazione, il mio punto di vista per vederci meglio!” che si terrà domani alle 18.30 a Sassari all’Unione italiana ciechi e ipovedenti in via Quarto 3 e che vedrà la partecipazione di Francesca Arca e Luana Farina Martinelli come moderatrici, dell’editore Giovanni Fara e del grafico Salvatore Palita.

Durante la serata, verrà presentato il progetto “Arte e inclusione sociale nella scrittura/lettura”, che si propone di promuovere l’accessibilità e l’integrazione sociale attraverso la scrittura e la lettura. Saranno presentati alcuni racconti di Maria Daniela Carta pubblicati da Catartica Edizioni, tra cui “Il segreto all’inizio della paura”, “Il Gran Sama’” e “Pedra Ischidada”, che sono stati tradotti per l’occasione in linguaggio Braille.

