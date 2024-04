«Arte e dialogo per salvare il pianeta Terra» 

È partito il progetto “ARTivism for a sustainable planet”, che animerà le giornate di Collinas fino al 2 maggio. Si tratta di un progetto di scambio giovanile finanziato dal programma Erasmus+, ideato dall’associazione giovanile Iddocca, che ha interessato la partecipazione attiva di diversi ragazzi del paese.

Il progetto coinvolge giovani europei da 18 a 25 anni provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca, più tre di Collinas, per affrontare le sfide della crisi climatica e della giustizia sociale attraverso un approccio multidisciplinare che combina arte, educazione e dialogo interculturale. L'arte viene utilizzata come strumento di comunicazione e attivismo per trasmettere messaggi sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle persone e sul pianeta. Si concluderà con un evento finale aperto alla popolazione locale, in cui i partecipanti esibiranno quanto appreso durante le attività.

«Collinas si conferma comunità ospitale e capace di ospitare esperienze di integrazione europea: un tratto caratteristico della nostra Comunità impegnata da sempre a custodire la propria identità storica e culturale come strumento di emancipazione e crescita in un contesto sempre più interculturale», conclude il sindaco, Francesco Sanna. (g. g. s.)

