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Bosa
28 settembre 2026 alle 00:42

Arte e cultura per le scuole di tutta l’Isola 

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«Trasformare il patrimonio culturale in un'esperienza di apprendimento, coinvolgente e concreta». Questo l’obiettivo dei nuovi Percorsi educativi 2026/2027 che la Fondazione Bosa ha annunciato in una nota. «Un’offerta pensata per le scuole di tutta la Sardegna e costruita per avvicinare bambini e ragazzi alla storia, all’arte, all’archeologia e alle tradizioni del territorio». Il patrimonio di Bosa diventa così una vera aula a cielo aperto da scoprire attraverso dodici laboratori tematici.

«Gli studenti possono diventare, per un giorno, archeologi alle prese con uno scavo simulato al Castello di Serravalle, realizzare il proprio stemma medievale, modellare la creta ispirandosi alla tradizione nuragica, sperimentare la tecnica dell'affresco oppure conoscere antichi mestieri e tradizioni». Spazio anche alle visite nei principali luoghi della cultura della città.

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