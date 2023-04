Arte e cioccolato, domani la mostra 

Se non fosse stato per l’antico popolo dei Maya, non sarebbe sulle nostre tavole. Invece oggi è un prodotto amato da tutti, e domani sarà il protagonista di “Fotografando il cioccolato”, tutta la mattina, dalle 9 alle 13.

Nell’evento che si terrà a casa Ofelia, organizzato dal Comune e dall’Associazione Contrasti Fotografici, questo delizioso cibo sarà il protagonista. Prima ci sarà la presentazione del libro “Cioccolateria Moderna”, del maître chocolatier Maurizio Frau, nato a Monserrato e vincitore di numerosi premi in tutto il mondo, tra cui il World Chocolate Master. A seguire si terrà un laboratorio che prevede la lavorazione e degustazione del cioccolato. Durante l’evento sarà allestito un set fotografico per imparare anche a fotografare al meglio il cioccolato, attività importante specialmente a fini promozionali su web o social network.

