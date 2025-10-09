VaiOnline
Assemini.
10 ottobre 2025 alle 00:24

Arte e ceramica, tre giornate (anche) a misura di bambini 

Ad Assemini è tutto pronto per l’edizione 2025 delle manifestazioni “Dalla spiga alla tavola” e “Panad’Arte”, che animeranno da oggi a domenica la cittadina nella casa campidanese Sant’ Andrea.

Oggi spazio alle scuole. Gli studenti più piccoli a partire dalle 8.30 e fino alle 13.30, si cimenteranno nei laboratori di preparazione dei malloreddus e della panada. Bambini e bambine, 500 in tutto tra Assemini ed Elmas, con le loro insegnanti, si alterneranno nella lavorazione delle 2 ricette . Per loro però “Dalla spiga alla tavola” sarà anche conoscere la ceramica, grazie alla presenza delle botteghe artigiane che si alterneranno in altri laboratori pratici.

Soddisfatto Candido Mameli, presidente dell’associazione Sant’ Andrea”: «Ci sentiamo custodi della tradizione e ogni anno ci impegniamo a trasmetterla».

Il piatto tradizionale di Assemini sarà poi ancora protagonista domani e domenica, grazie alle dimostrazioni della sua preparazione e alle degustazioni della panada di anguille e agnello alle 13 e alle 19 (con un piccolo contributo). Seguirà l’intrattenimento per il pubblico: alle 20.30 venerdì 10 la serata di liscio; domani il concerto dei “Collage”; domenica, la manifestazione si chiuderà con il gruppo etnico pop “Feminas”. (s. v.)

