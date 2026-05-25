Arte e business, la ceramica resta regina 

Bilancio positivo, seppur accompagnato da alcune riflessioni costruttive, per la XII edizione di “Buongiorno Ceramica” ad Assemini. La manifestazione, che ha trasformato la cittadina in un palcoscenico a cielo aperto per l’arte figulina (la capacità di modellare l’argilla), è stata un punto di svolta nel percorso di valorizzazione dell’identità locale puntando sulla contaminazione e sull’apertura verso l’esterno.

L’amministrazione

Per il sindaco Mario Puddu, supportato dagli assessorati al Turismo e alle Attività produttive, è una prova superata a pieni voti: «Da 22 anni ad Assemini mancava una manifestazione di questa portata». Per il primo cittadino il coinvolgimento degli studenti e il confronto con le altre realtà della penisola rappresentano le fondamenta su cui costruire il futuro: «Questo non è un traguardo finale ma la tappa di un percorso, le nostre iniziative per la valorizzazione del territorio e della nostra tradizione non si fermano qui».

La condivisione

Il cuore pulsante della tre giorni è stato il gemellaggio con artigiani di altre città italiane della ceramica, una scelta che ha stimolato il dibattito. Per il ceramista Luca Cossu l’iniziativa ha funzionato: «Gemellaggio e collaborazione con artisti di altri comuni sono stati il punto di forza. Si è respirata un’atmosfera familiare, con scambi di idee artistiche». Un entusiasmo condiviso da Doriana Usai, tra le anime dell’organizzazione, che parla di un evento di enorme rilevanza: «L’arte è condivisione e solo la creatività vera e pura ti dirige verso un’apertura mentale. La ceramica asseminese, per splendere, ha bisogno di unirsi alle altre realtà». Sulla stessa linea le ceramiste locali Flaminia Farci, Sara Falconi e Maria Grazia Gavini.

Tra entusiasmo e criticità

Non sono mancati i distinguo. La consigliera di opposizione Niside Muscas, pur riconoscendo il ritrovato spirito tradizionale e l’importanza del coinvolgimento scolastico, ha sollevato dubbi sulla gestione: «C’era forse troppa carne al fuoco, col rischio di mettere in secondo piano la vera protagonista della manifestazione: la tradizione ceramista asseminese». Muscas inoltre si è rammaricata per l’assenza di alcuni storici maestri locali. Sulla stessa scia il collega Alessandro Casula, che ha spostato l’accento sulla necessità di una programmazione strutturale: «Tutto questo avrebbe ancora più senso se la mostra della ceramica fosse visitabile tutto l’anno. La chiusura del Centro Pilota poi rappresenta una mancanza grave».

I fuori dal coro

«Bilancio negativo», ha tuonato invece il consigliere di opposizione Diego Corrias: «Pochissimi sapevamo dell’evento e conoscevano il programma e mi risulta sia mancato il coinvolgimento vero di tutti i ceramisti. Non basta dichiarare di credere nella ceramica, bisogna dimostrarlo: abbiamo un finanziamento regionale di milioni di euro, dalla prima Giunta Puddu, per un polo della ceramica regionale fermo da 9 anni». L’artigiano Franco Nioi infine si riserva di parlare in futuro di qualcosa che «non piacerà a nessuno».

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