VaiOnline
Assemini.
26 maggio 2026 alle 00:20

Arte e business, la ceramica resta regina 

Un successo la tre giorni dedicata alla tradizione artigianale della città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bilancio positivo, seppur accompagnato da alcune riflessioni costruttive, per la XII edizione di “Buongiorno Ceramica” ad Assemini. La manifestazione, che ha trasformato la cittadina in un palcoscenico a cielo aperto per l’arte figulina (la capacità di modellare l’argilla), è stata un punto di svolta nel percorso di valorizzazione dell’identità locale puntando sulla contaminazione e sull’apertura verso l’esterno.

L’amministrazione

Per il sindaco Mario Puddu, supportato dagli assessorati al Turismo e alle Attività produttive, è una prova superata a pieni voti: «Da 22 anni ad Assemini mancava una manifestazione di questa portata». Per il primo cittadino il coinvolgimento degli studenti e il confronto con le altre realtà della penisola rappresentano le fondamenta su cui costruire il futuro: «Questo non è un traguardo finale ma la tappa di un percorso, le nostre iniziative per la valorizzazione del territorio e della nostra tradizione non si fermano qui».

La condivisione

Il cuore pulsante della tre giorni è stato il gemellaggio con artigiani di altre città italiane della ceramica, una scelta che ha stimolato il dibattito. Per il ceramista Luca Cossu l’iniziativa ha funzionato: «Gemellaggio e collaborazione con artisti di altri comuni sono stati il punto di forza. Si è respirata un’atmosfera familiare, con scambi di idee artistiche». Un entusiasmo condiviso da Doriana Usai, tra le anime dell’organizzazione, che parla di un evento di enorme rilevanza: «L’arte è condivisione e solo la creatività vera e pura ti dirige verso un’apertura mentale. La ceramica asseminese, per splendere, ha bisogno di unirsi alle altre realtà». Sulla stessa linea le ceramiste locali Flaminia Farci, Sara Falconi e Maria Grazia Gavini.

Tra entusiasmo e criticità

Non sono mancati i distinguo. La consigliera di opposizione Niside Muscas, pur riconoscendo il ritrovato spirito tradizionale e l’importanza del coinvolgimento scolastico, ha sollevato dubbi sulla gestione: «C’era forse troppa carne al fuoco, col rischio di mettere in secondo piano la vera protagonista della manifestazione: la tradizione ceramista asseminese». Muscas inoltre si è rammaricata per l’assenza di alcuni storici maestri locali. Sulla stessa scia il collega Alessandro Casula, che ha spostato l’accento sulla necessità di una programmazione strutturale: «Tutto questo avrebbe ancora più senso se la mostra della ceramica fosse visitabile tutto l’anno. La chiusura del Centro Pilota poi rappresenta una mancanza grave».

I fuori dal coro

«Bilancio negativo», ha tuonato invece il consigliere di opposizione Diego Corrias: «Pochissimi sapevamo dell’evento e conoscevano il programma e mi risulta sia mancato il coinvolgimento vero di tutti i ceramisti. Non basta dichiarare di credere nella ceramica, bisogna dimostrarlo: abbiamo un finanziamento regionale di milioni di euro, dalla prima Giunta Puddu, per un polo della ceramica regionale fermo da 9 anni». L’artigiano Franco Nioi infine si riserva di parlare in futuro di qualcosa che «non piacerà a nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Strade di sangue

Due motociclisti morti in 24 ore

Il 34enne baroniese ucciso dal guardrail. Tedesco finisce in una scarpata a Orani 
Fabrizio Ungredda Fabio Ledda
L’attesa.

«Per Marco possiamo solo pregare»

Serafino Corrias
Dramma a Nurri

Bimbo ucciso dal trattore: «Non l’ho visto»

Il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo ora sotto sequestro: inchiesta della Procura 
Luigi Almiento
La Consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l’agrivoltaico concesse dal ministero dell’Ambiente

Aree idonee, per la Regione vittoria amara

Annullato l’ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda: che però ora non esiste più 
Enrico Fresu
L’enciclica

«Dobbiamo disarmare l’intelligenza artificiale, ripartiamo dall’umano»

Leone a 135 anni dalla Rerum Novarum E sulla guerra scrive: «Non è mai giusta» 
Amministrative 2026

Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso

Marco Pala e Simona Cogoni in corsa per il ribaltone politico 
Giovanni G. Scanu
amministrative

Venezia fa sorridere il centrodestra

Trionfa Venturini. Il Campo largo si riprende Pistoia ma perde anche Reggio Calabria 