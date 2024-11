Arte e buon vino, tutto pronto per Autunno in Barbagia 

Fine settimana all’insegna dell’arte, del buon vino, du colori, sapori e spettacolo ad Atzara per la tappa di Autunno in Barbagia, quest’anno ancora più ricca di eventi. Nel paese del Mandrolisai, tutto pronto per la grande festa e l’arrivo dei visitatori grazie all’intenso lavoro di preparazione di amministrazione, associazioni e privati cittadini. “Dal vino alla pittura”, un viaggio autentico nel cuore della Sardegna per vivere da vicino le tradizioni, la cultura e la convivialità di una comunità legata profondamente alla propria terra e in particolare alla secolare coltura della vite. Tredici le cantine inserite nel percorso “Longevitas, i vini della longevità del Mandrolisai”, tutti da gustare e tante le cose da non perdere, dal museo Antonio Ortiz Echagüe sempre aggiornato con nuove opere, alle manifestazioni della tradizione come “A s’antiga”, la sfilata di buon auspicio per il vino nuovo ed i prodotti della terra, e “Sant’Andria”, l’apertura della prima botte o la coinvolgente vestizione dell'abito tradizionale. «Atzara, uno dei “Borghi più belli d’Italia” è anche “Città del vino” e “Paesaggio rurale storico d’Italia - dice il sindaco Alessandro Corona - un luogo dove storia, tradizione e natura si intrecciano in un affascinante connubio e Autunno in Barbagia è un’occasione imperdibile per chi ama scoprire le tradizioni, la cultura e le specialità enogastronomiche del centro dell’Isola».

