Arte e “Bistimenta” 

Questa sera alle 21 con Enrico Fenu ci occuperemo di atti giudiziari conservati nell’Archivio di Stato a Cagliari, in particolare due cause di furto avvenute a Cuglieri nel 1851. Un’analisi quella sugli atti giudiziari davvero interessante e di grande supporto alla ricerca grazie al suo contributo che certifica usi e costumi in uso. Importante anche per le ricostruzioni come quelle di William Cara Zanda che ha realizzato un abito da vedova grazie ad un inventario del 1847 redatto a Pirri. Analizzeremo poi alcuni giacchini festivi e da sposa di Atzara con Carmen Delogu ed inizieremo un bel viaggio sui reliquiari con Mauro Dadea.

“Bistimenta” è un programma di Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis.