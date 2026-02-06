Arte e “Bistimenta” 

In questa settima puntata di “Bistimenta” ci dedichiamo ad alcune usanze legate all’uso del lutto e del mezzo lutto ad Atzara grazie ai racconti di Manuela Meloni e Carmen Delogu. Ritorniamo all’archivio di Stato di Cagliari dove analizzeremo un interessante inventario del 1811 redatto a Nuraminis. A questo proposito sarà interessante seguire il lavoro di ricerca e conseguentemente di confezione di abiti fatto da William Cara Zanda a Pirri. Concluderemo con l’opera del ceramista Augusto Mola che sta realizzando un mezzo busto dedicato all’abito di Villagrande Strisaili.

L’appuntamento è per questa sera alle 21. “Bistimenta” è un programma scritto e condotto da Ambra Pintore, con la regia di Massimo Sulis.

RIPRODUZIONE RISERVATA