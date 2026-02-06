VaiOnline
Telecomando
07 febbraio 2026 alle 00:26

Arte e “Bistimenta” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In questa settima puntata di “Bistimenta” ci dedichiamo ad alcune usanze legate all’uso del lutto e del mezzo lutto ad Atzara grazie ai racconti di Manuela Meloni e Carmen Delogu. Ritorniamo all’archivio di Stato di Cagliari dove analizzeremo un interessante inventario del 1811 redatto a Nuraminis. A questo proposito sarà interessante seguire il lavoro di ricerca e conseguentemente di confezione di abiti fatto da William Cara Zanda a Pirri. Concluderemo con l’opera del ceramista Augusto Mola che sta realizzando un mezzo busto dedicato all’abito di Villagrande Strisaili.

L’appuntamento è per questa sera alle 21. “Bistimenta” è un programma scritto e condotto da Ambra Pintore, con la regia di Massimo Sulis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il sindaco di Orgosolo, Mereu: assurdo che la politica ignori le 211mila sottoscrizioni

«L’Isola esposta al saccheggio, solo la Pratobello ci salverà»

Appello alla Regione: impugni la legge nazionale di dicembre 
Alessandra Carta
Le competizioni.

Parte la corsa all’oro: c’è la discesa libera

L’Italia a Bormio spera in Franzoni e Paris Domani tocca a Goggia e (forse) Brignone  
Università

«Dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto di restare»

Entro il semestre sarà presentato un piano strategico per le isole 
Caterina De Roberto
Novara

Pestato dai genitori per i voti, si rivolge all’IA

Padre e madre, originari del Bangladesh, denunciati dalla polizia per maltrattamenti 