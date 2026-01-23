Arte e “Bistimenta” 

Questa settimana Ambra Pintore visiterà l’Archivio di Stato di Cagliari, una fonte indiretta davvero sorprendente ed unica della nostra cultura materiale e immateriale. La documentazione qui conservata, tra cui atti notarili e giudiziari, permette di conoscere quali abiti, gioielli e tessuti erano in uso grazie al fatto che soprattutto i lasciti e gli inventari certificavano i beni in possesso delle famiglie. Ne parleranno Enrico Trogu, direttore, ed Enrico Fenu, funzionario. E per capire meglio a cosa può portare una ricerca d’archivio vedremo in che modo Williama Cara Zanda ha realizzato un giubbino “de terziopelo roho” grazie all’analisi di un documento del 1804. Infine proseguiremo la lavorazione del bottone campidanese con l’orafo Pierandrea Carta. Regia di Massimo Sulis.