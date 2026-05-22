Arte e “Bistimenta” 

Riprende il viaggio di Ambra Pintore, autrice e conduttrice di “Bistimenta”, riproposto oggi alle 21 su Videolina, con la regia di Massimo Sulis. La sesta edizione del programma inizia con un focus su Barisardo, paese d’Ogliastra in cui è conservato un patrimonio di indumenti antichi che documentano l’uso vestimentario tra fine ‘800 e ‘900. Ospite Gabriele Lai. Ambra proseguirà il percorso nel Cimitero Monumentale di Bonaria a Cagliari con Mauro Dadea. Infine, tappa a Samugheo con Francesco Urru per scoprire alcune notizie che arricchiscono il quadro delle mode, ma soprattutto della società che indossava l’abbigliamento tradizionale che già negli anni ’40 venne abbandonato dalle donne del paese.