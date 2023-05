Arte e “Bistimenta” 

Nella settima puntata di “Bistimenta”, questa sera alle 21 su Videolina, Ambra Pintore (foto) , autrice del programma con la regia di Massimo Sulis, incontrerà in occasione della mostra “La Mia Sardegna” Vanni Rocca, artista di Sennori. Ci trasferiremo poi nel laboratorio di Giuseppe Piroddu, sarto e ricamatore, con il quale seguiremo le interessanti lavorazioni dell’abito tradizionale sennorese. Infine il viaggio si concluderà occupandoci dell’abbigliamento maschile di Cossoine. Con Maria Luisa Chicconi documenteremo come in questo paese del Meilogu la tipologia con le ragas è stata dismessa nei primi anni del Novecento a favore dai Pantaloni tubolari in orbace o più spesso in panno.

