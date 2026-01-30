VaiOnline
Telecomando
31 gennaio 2026 alle 00:32

Arte e “Bistimenta” 

In questa puntata di “Bistimenta” (ore 21, Videolina) Pierandrea Carta, finirà il pregiatissimo lavoro di oreficeria, realizzando la rosetta nella parte a giorno e la finitura del bottone campidanese. Ambra Pintore, autrice del programma, visiterà a Sennori la sartoria di Giuseppe Piroddu per capire meglio quali competenze siano necessarie oggi per confezionare un capo del sistema vestimentario tradizionale e chi commissiona questi lavori. Ad Atzara invece con Maurizio Savoldo, esperto tintore, capace di colorare l’orbace con le piante naturali, andremo alla ricerca della materia prima tra le campagne del Mandrolisai e poi ci sposteremo in laboratorio per scoprire come si ottiene il nero con una doppia tintura. La regia è di Massimo Sulis.

