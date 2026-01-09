VaiOnline
10 gennaio 2026 alle 00:08

Arte e “Bistimenta” 

Appuntamento questa sera alle 21 su Videolina con la terza puntata di “Bistimenta”, il programma di Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis. Prosegue il viaggio con William Cara Zanda, collezionista di Pirri, che qualche anno fa è riuscito ad acquisire “Su fardallinu”, l’abito di massima gala caratterizzato dalla gonna verde in broccato in uso sia a Pirri che a Monserrato. A Samugheo con Francesco Urru analizzeremo varie tipologie di giacchini femminili, “sos cippones”, capi nuziali, festivi o da prioressa, confezionati interamente a mano e dalle bordature preziose. Infine, ritorneremo nello studio del ceramista Augusto Mola per seguire la creazione del copricapo di Villagrande Strisaili.

