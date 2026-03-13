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14 marzo 2026 alle 00:23

Arte e “Bistimenta” 

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Alle 21 Videolina ripropone la seconda puntata di “Bistimenta”, programma scritto e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis, che oggi approda a Cabras dove Matteo Poddi ci parlerà della scuola di ricamatrici particolarmente specializzata che produceva esemplari di camicie molto interessanti sia per il proprio paese che su commissione per gli altri. Proseguiremo il racconto iniziato la scorsa settimana con la filosofia di Inveloveritas, un lavoro di design ispirato alle architetture dei copricapo femminili, alle geometrie dei tessuti, alla stilizzazione degli elementi che si ripetono e nella ricerca degli elementi essenziali degli abiti tradizionali. Infine ci dedicheremo alla storia di zia Assuntina Campus, maestra dolciaria di Quartu.

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