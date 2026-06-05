Arte e “Bistimenta” 

Nella terza puntata di “Bistimenta”, Ambra Pintore, autrice del programma con la regia di Massimo Sulis, seguirà il lavoro iniziato da Augusto Mola, sarto dell’argilla, che sta realizzando un busto raffigurante una donna di Tempio. Con Mauro Dadea, racconteremo la moda del Sulcis-Iglesiente proseguendo la nostra passeggiata nel cimitero di Bonaria di Cagliari soffermandoci sugli usi vestimentari in occasione del lutto e del mezzo lutto. Infine, con Gabriele Lai, ci dedicheremo alla moda di fine ‘800 di Barisardo, periodo di cui si conservano alcuni corpetti e manticelli originali.

L’appuntamento è per questa sera alle 21 su Videolina.

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