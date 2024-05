Arte di Sardegna 

In questa quarta puntata di “Bistimenta” ripartiamo da Atzara per seguire il posizionamento de “sa tiagiola”, uno dei copricapo più noti dell’isola e più ritratti da pittori quali Filippo Figari e Antonio Corriga. Torneremo dal ceramista Augusto Mola per seguire la modellazione del busto dedicato al copricapo di Villagrande Strisaili: tra le sue mani prendono forma lo scialle con le sue frange, i ricami e il panneggio della camicia. Infine, l’orafo Nanni Rocca, argentiere di famiglia, la cui storia inizia nei primi dell’800 a Gavoi, ci mostrerà le sue gancere realizzate dai calchi antichi. L’appuntamento è questa sera alle 21 con “Bistimenta”, programma scritto da Ambra Pintore, con la regia di Massimo Sulis.