Arte, al via in Municipio il festival di musica, folk e letteratura 

Monastir si prepara al Monastir’art, il festival di musica e folk che giunge alla settima edizione. A partire da domani l’aula consiliare di via Progresso accoglierà diversi eventi che vanno dai concerti musicali fino alle presentazioni letterarie. «Come ogni anno il nostro intento è quello di presentare un festival fatto di eventi molto diversi tra loro: oltre alla musica, avremo delle conferenze come quella sul ruolo della donna come direttrice d’orchestra», afferma Alessandro Cabras, direttore della Banda musicale che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizza la manifestazione.

Il primo incontro si svolgerà alle 18.30, con i solisti dell’orchestra dell’istituto comprensivo 3 e 4 Alagon di Oristano che saranno accompagnati dal pianista Daniele Pinna. «Quella tra la banda e il Comune è una collaborazione a cui tengo particolarmente, dato che nostro obiettivo è di far crescere culturalmente il paese e di sostenere tutte le associazioni nelle loro attività. La banda musicale offre sempre eventi di altissima qualità, e per questo non posso che esprimere apprezzamento e gratitudine», afferma la sindaca Luisa Murru.

